Mais de mil atletas participam em evento multidesportivo em Coimbra

Mais de mil atletas, entre nacionais e estrangeiros, vão participar, no fim de semana de 10 a 12 de junho, Multisport, em Coimbra, evento que engloba várias modalidades, mas com foco no triatlo.

Triatlo em quatro distâncias diferentes (super sprint, sprint, média e longa distância), uma travessia noturna em águas abertas no rio Mondego (a 10 de junho), a Taça da Europa de Triatlo, 'aquabike' (natação e ciclismo), duatlo, 'beachpolo', maratona e meia maratona são algumas das provas que irão decorrer ao longo daquele fim de semana multidesportivo, que terá como epicentro o Parque Verde, foi anunciado esta sexta-feira pela organização, em conferência de imprensa.

"Abraçamos com entusiasmo e um orgulho muito grande esta organização internacional e que vai trazer até Coimbra mais de 1.250 atletas", afirmou o vereador da Câmara de Coimbra com a pasta do desporto, Carlos Lopes.

Segundo o responsável, a edição de 2022 deverá contar com a participação de 250 atletas estrangeiros, a maioria a participar na Copa da Europa, estando representados cerca de 30 países na prova, como a Nova Zelândia, China, Estados Unidos, Espanha, Hungria ou Bermudas, entre outros.

Carlos Lopes indicou que o apoio financeiro ao evento foi duplicado este ano para cerca de 80 mil euros, referindo que o Município está à procura de captar outras provas internacionais, como 'meetings' europeus e mundiais, para "dignificar a pista de tartan de Coimbra".

O presidente da Federação Portuguesa de Triatlo, Sérgio Dias, realçou que há vontade e ambição de trazer para Coimbra a Taça do Mundo, considerando que a cidade "tem todas as condições" para receber essa prova.

Também Ricardo Lacerda, da Multisport, assumiu a ambição de trazer essa competição internacional para Coimbra, assim como a vontade de ver homologada a integração da maratona na cidade no calendário oficial nacional.

"Vai haver um acompanhamento desta prova de maratona para passar a ter a quarta maratona homologada em Portugal continental", referiu.

Ricardo Lacerda destacou ainda que o fim de semana multidesportivo pôs a hotelaria de Coimbra "quase na lotação máxima".

"Temos um clube importante que precisava de marcar 13 ou 14 quartos e não consegue. O que queremos é que o evento encha Coimbra e que cidade respire festa e desporto", disse.