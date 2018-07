Mais de três mil investidores compram obrigações da SAD do Benfica

Procura superou oferta em 1,28 vezes, revelou a SAD encarnada.

Por Jornal de Negócios | 17:21

A emissão obrigacionista no valor de 45 milhões de euros lançada pela Benfica SAD a dois de Julho foi subscrita por 3.256 investidores, informou esta segunda-feira a SAD "encarnada". A procura superou a oferta em 1,28 vezes.

No total, as ordens de compra totalizaram 57.485.950 euros, 1,28 vezes o montante máximo da emissão, fixado em 45 milhões de euros. Esta emissão tem uma maturidade de três anos e uma taxa de juro fixa de 4 por cento. As obrigações têm um valor nominal de cinco euros e o montante de subscrição mínimo era de 100 euros.



A maior fatia dos subscritores (29,2 por cento) investiu entre 10.001 e 50.000 euros, enquanto 25,1 por cento subscreveram entre 100 e mil euros e 25 por cento investiram um valor entre os 1.001 e os cinco mil euros.



No total, o número de investidores ascendeu a 3.256, abaixo da média observada nas três últimas emissões de obrigações (4.976).







Segundo o prospecto da emissão, a operação "destina-se essencialmente a consolidar o respectivo passivo num prazo mais alargado, através do refinanciamento de operações que se vencerão num futuro próximo, nomeadamente o reembolso do empréstimo obrigacionista denominado "Benfica SAD 2015-2018", no montante de €45.000.000, emitido em 14 de Julho de 2015 e com reembolso agendado para 13 de Julho de 2018 e ao financiamento da actividade corrente da Benfica SAD".



Entre os três "grandes", a SAD do Benfica realiza a emissão a um preço inferior à emissão da FC Porto SAD, em maio, na qual os "dragões" pagaram uma taxa de juro de 4,75 por cento. Na altura, a SAD portista "culpou" o Sporting pelo aumento dos custos, devido à decisão da Sporting SAD de adiar o reembolso de uma emissão que expirava em maio. A anterior direcção da SAD "leonina" planeou uma emissão obrigacionista de 15 milhões de euros em Junho, entretanto suspensa, com uma taxa de juro de 6 por cento.