Mais quatro medalhas de prata para Portugal nos Jogos Europeus

Portugal conquistou esta terça-feira mais quatro medalhas, todas de prata, nos Jogos Europeus a decorrer em Cracóvia, na Polónia.Marcos Freitas garantiu o segundo lugar do pódio após ter perdido na final do torneio de singulares de ténis de mesa para o prodígio francês Felix Lebrun, por 4-3. Na esgrima, a prata chegou através da prestação de Miguel Frazão na prova de espada, tendo perdido ante o holandês Tristan Tulen por 15-10. As outras duas medalhas foram conseguidas pelos lutadores de muay thai Gonçalo Noites, na categoria de -71 kg, e Matilde Rodrigues, na categoria de -57 kg.Portugal conquistou até ao momento 13 medalhas: 3 de ouro, 7 de para e 3 de bronze.