Makaridze pede desculpa pelas declarações contra o Benfica e admite que foram "questões pessoais"

Giorgi Makaridze pediu desculpa pelas declarações proferidas sobre o Benfica numa publicação nas redes sociais."Tenho a consciência de que as questões pessoais nunca poderão ser colocadas à frente das coletivas. Peço desculpa a todos os meus companheiros, equipa técnica, staff, Direção e adeptos. O Vitória FC pode orgulhar-se de ter grandes profissionais, sérios, honestos, competentes, e que todos os dias lutam para dignificar esta Enorme instituição. Entramos em todos os jogos com o objetivo de vencer e com a missão de dignificar sempre a cidade, a região e a grandiosa história deste clube, seja com que adversário for. Contamos com todo o vosso apoio!