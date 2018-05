Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

‘Mala’ motiva leões frente ao Marítimo

Jesus está ciente que vai encontrar dificuldades acrescidas na Madeira .

Por M.F. | 12.05.18

A possibilidade de o Marítimo receber um incentivo para ganhar ao Sporting, no chamado ‘jogo da mala’ e que foi denunciado ao Ministério Público, está a servir para Jorge Jesus motivar os jogadores para o jogo decisivo para a obtenção do segundo lugar da Liga e consequente presença na pré-eliminatória da Champions.



A denúncia anónima que deu entrada no Ministério Público visa a compra de bilhetes para o Marítimo-Sporting por parte do Benfica para dar essa receita em jeito de ‘jogo da mala’ aos insulares. As águias negam.



Apesar de os maritimistas já estarem arredados do 5º lugar, que pode dar acesso à Liga Europa, Jesus tem mentalizado os jogadores para uma difícil batalha na Madeira. É o jogo do ‘tudo ou nada’. Mais, tem passado a mensagem de que este é o jogo mais importante da época, pois a presença na Champions permite um significativo encaixe financeiro. Nem quer ouvir os jogadores a falarem na final da Taça de Portugal.



Coentrão leva repreensão

O Conselho de Disciplina decidiu aplicar uma repreensão a Fábio Coentrão, com base no lance em que o lateral do Sporting coloca a mão no pescoço de Samaris, no dérbi. Desta forma, o jogador pode defrontar o Marítimo, amanhã.



Emissão obrigacionista

A SAD do Sporting aprovou o adiamento do reembolso da emissão de 30 milhões (de maio para novembro) e uma nova emissão que pode ascender aos 60 milhões. A Holdimo, detentora de 28,85% da SAD, absteve-se.