Mamona foi terceira no triplo do 'meeting' da Liga de Diamante do Mónaco

A portuguesa Patrícia Mamona classificou-se hoje na terceira posição do concurso do triplo salto do 'meeting' de atletismo do Mónaco, disputado no estádio Luís II e integrante do circuito da Liga Diamante.

Seis dias depois de se campeã de Portugal pela 11.ª vez, Mamona voltou a estar a bom nível, averbando como melhor registo nos seis ensaios um salto a 14,08 metros.

Mamona fez ainda mais dois saltos perto dos 14 metros, a 13,95 e 13,88, além de três nulos.

A portuguesa só perdeu para a venezuelana Yulimar Rojas, campeã mundial, que saltou 14,27, e para a búlgara Gabriela Petrova, líder europeia do ano, que chegou aos 14,18.

Patrícia Mamona, com os 14,26 atingidos há seis dias em Lisboa, é a sexta melhor da época, num 'ranking' liderado pela cubana Liadagmis Povea, que tem 14,55.