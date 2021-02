Manchester City afunda Mourinho na Liga inglesa

Sem espinhas! O Manchester City venceu (3-0) na receção ao Tottenham, em jogo a contar para a 23ª jornada, e reforçou a liderança da Liga inglesa, tendo agora 53 pontos. Quanto à formação de José Mourinho, que totaliza apenas um triunfo nos últimos quatro encontros, está cada vez mais distante da zona europeia.



O início do jogo no Ettihad facilmente fazia prever o desfecho. A equipa de Guardiola - que deu a titularidade a João Cancelo e Bernardo Silva - apoderou-se da bola e começou a ganhar domínio territorial, encostando os spurs às cordas. A pressão do Manchester City acabou por dar frutos aos 23 minutos, com Rodri a converter um penálti, após Gündogan ser travado em falta por Hojbjerg. O Tottenham mostrava-se no jogo apenas com os ‘esticões’ de Lucas Moura e Kane... mas o Manchester City deu a machada final no segundo tempo. O ‘tiki-taka’ entrou em ação aos 50 minutos, com Gündogan a ampliar a vantagem após uma bela jogada coletiva. Pouco depois, o médio alemão tomou-lhe o gosto e fixou o resultado final (66’), num golo em que o destaque foi a brilhante assistência do guardião Ederson (ex-Benfica).

