Manchester City anuncia plano para compensar vítimas de abuso sexual

Barry Bennell, ex-treinador de jovens do City foi preso no ano passado para cumprir uma pena de 30 anos por abusar de 12 jovens futebolistas.

08:14

O Manchester City anunciou esta terça-feira ter criado um plano para compensar as vítimas de abuso sexual infantil sofrido naquele clube inglês.



O City informou que foi lançado um "plano de compensação para os sobreviventes" e reiterou a sua "sincera solidariedade para com todas as vítimas pelas experiências inimaginavelmentetraumáticas que suportaram".



O clube afirmou em comunicado que não poderia entrar em detalhes precisos sobre o plano por causa de investigações em curso sobre casos de abuso sexual que tornaram públicas acusações contra o já falecido John Broome, que trabalhou como treinador nas camadas jovens nos anos 60.



Barry Bennell, outro ex-treinador de jovens do City foi preso no ano passado para cumprir uma pena de 30 anos por abusar de 12 jovens futebolistas, após ser condenado por 50 crimes sexuais cometidos entre 1979 e 1991.



Segundo o clube, "todas as vítimas tinham o direito de esperar proteção total contra o tipo de dano que resultou do abuso sexual que sofreram quando eram crianças".