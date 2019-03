Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Manchester City diz que acusações são falsas e acolhe investigação da UEFA

Clube inglês está a ser investigado pela UEFA por um alegado incumprimento do 'fair play' financeiro.

Por Lusa | 19:21

O campeão inglês de futebol Manchester City disse esta quinta-feira que a investigação da UEFA por um alegado incumprimento do 'fair play' financeiro é "bem-vinda" uma vez que as acusações de que é alvo são falsas.



A investigação, anunciada esta quinta-feira pela Câmara Adjudicatória do Comité de Controlo Financeiro de Clubes (CFCB), permitirá "encerrar a especulação que resulta de um ataque informático ilegal" e da "publicação de 'e-mails' do City fora do contexto".



Em comunicado, o clube inglês diz ainda ter publicadas as suas contas e que as acusações de irregularidades são "totalmente falsas", na sequência das notícias veiculadas pelo jornal alemão Der Spiegel.



O diário publicou uma série de documentos que apontam para uma 'injeção' de dinheiro no clube por parte do dono, Sheikh Mansour, acima do que é permitido pelas regras europeias, referindo-se ainda aos contratos de patrocínio do campeão inglês.