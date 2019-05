Manchester City guarda 115 milhões de euros para renovar com Guardiola

O Manchester City prepara uma oferta absolutamente fabulosa para convencer o treinador Pep Guardiola a renovar contrato até 2024. Segundo avança o jornal ‘The Sun’, os responsáveis dos ‘citizens’ estão dispostos a oferecer 23 milhões de euros por ano ao técnico espanhol, desde que este aceite ampliar o atual vínculo de duas para cinco épocas. Feitas as contas, em cima da mesa está uma oferta de 115 milhões de euros.O contrato de Guardiola, que chegou a Manchester há três temporadas, é valido até final de 2021. Aufere anualmente 17 milhões de euros, pelo que o que agora lhe é proposto é um aumento de 6 milhões/ano.Esta oferta surge numa altura em que se vão fazendo ouvir rumores de que alguns ‘tubarões’ do futebol europeu e não só (chineses e árabes também entram na equação) se preparam para tentar seduzir o treinador de 48 anos.Pep Guardiola já é tido como um dos mais bem-sucedidos treinadores da história do futebol. Em dez anos apenas por duas vezes não foi campeão nacional nas ligas em que trabalhou: Espanha (três campeonatos com o Barcelona), Alemanha (três campeonatos com o Bayern) e Inglaterra (dois campeonatos com o Manchester City, um deles conquistado há poucos dias). Foi ainda duas vezes campeão do Mundo de clubes e ganhou duas Ligas dos Campeões. Isto entre diversos outros títulos que fazem de Pep um dos treinadores mais galardoados de sempre.O Man. City conseguiu nesta época um feito inédito no futebol inglês: ganhar no mesmo ano a Premier League, a Taça da Liga e a Taça de Inglaterra.n