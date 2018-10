Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Manchester de Mourinho recupera de 0-2 e marca três golos para ganhar

Equipa do treinador português consentiu dois golos em 10 minutos e só deu a volta ao resultado na segunda parte.

19:28

José Mourinho continua sem vida descansada em Manchester. O treinador português viu a sua equipa sofrer dois golos nos primeiros 10 minutos do jogo em casa contra o Newcastle e o United só conseguiu dar a volta na segunda parte, marcando três golos num jogo em que os 'Red Devils' deram um verdadeiro recital de golos falhados.



Mourinho pode ter assim ter ganho um tempo extra para a sua permanência em Manchester, que tem sido muito contestada.



O Newcastle, orientado por Rafael Benitez, eterno rival de Mourinho, pôs se em vantagem com golos de Kenedy (7') e Muto (10').



Mourinho fez alterações na equipa que se revelaram cruciais. Mata, entrado ainda na primeira parte, marcou o primeiro do Manchester aos 70', já no segundo tempo. Martial empatou ao 76 e Alexis Sanchez, lançado por Mourinho aos 67 minutos, completou a reviravolta com um golo de cabeça aos 90 minutos. Pelo meio, os 'Red Devils' tiveram três ou quatro ocasiões soberanas de marcar, mas o desacerto dos avançados e a boa exibição do guarda-redes Dubravka foi adiando a reviravolta.