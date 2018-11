Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Manchester recebe dérbi

Pep Guardiola e José Mourinho em novo frente a frente.

Por Francisco Laranjeira | 06:00

O dérbi de Manchester domina as atenções futebolísticas este domingo, a partir das 16h30, no Etihad Stadium. Apesar das distâncias classificativas – o imbatível City lidera a Premier League, com 29 pontos, enquanto o United segue num modesto 8º lugar, com 20 –, é um jogo que ninguém quer perder. Sobretudo os dois técnicos, que se defrontam pela 22ª vez na carreira.



Pep Guardiola tem vantagem neste particular com José Mourinho, com 9 vitórias, 7 empates e cinco derrotas. No entanto, em jogos em Inglaterra, o empate é total: duas vitórias para cada e um empate.



O dérbi de Manchester é sempre especial. Que o diga o ‘red devil’ Rashford, que, em 2016, subiu ao estrelato depois de apontar o golo da vitória (0-1). "Foi o melhor sentimento da carreira", apontou o jovem atacante, de 21 anos, que lançou o encontro. "São sempre jogos duros mas são nestes que mais aprendemos", referiu.



Lindgard, seu companheiro de equipa, teve a mesma opinião. "Estes jogos grandes são aqueles que esperamos sempre. Quanto mais pressão, melhor. O mais importante é acreditar que somos capazes. E acredito nesta equipa", confessou.