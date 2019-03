Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Manchester United dá 180 milhões de euros por João Félix e Rúben Dias

Ingleses querem bater concorrência da Juventus e Real Madrid. Transferência dos atletas está a ser gerida por Jorge Mendes.

Por Filipe António Ferreira | 01:30

O Manchester United prepara-se para bater as cláusulas de rescisão de João Félix e Rúben Dias. Em conjunto, o Benfica pode encaixar uma verba na ordem dos 180 milhões de euros.



A formação inglesa quer assim bater a forte concorrência do Real Madrid e da Juventus (jornal ‘AS’ avança que italianos vão pagar cláusula de Félix), que já manifestaram forte interesse na dupla encarnada, revela o jornal britânico ‘The Guardian’. Caso os ‘red devils’ avancem com estes valores, a SAD liderada por Luís Filipe Vieira nada poderá fazer para segurar João Félix, cuja cláusula é de 120 milhões, e Rúben Dias (60 milhões), embora o presidente das águias tenha afirmado recentemente que tudo fará para manter os seus principais craques.



Em ambos os casos, a palavra final será sempre dos jogadores que poderão recusar a saída já no final da temporada e permanecer pelo menos mais um ano.



O negócio, segundo a imprensa inglesa, foi intensificado nos últimos dias pela ação do empresário Jorge Mendes. O super agente gere a carreira dos dois produtos da formação do Seixal e tem excelentes relações com o Man. United.



Rúben Dias (21 anos) e João Félix (19 anos) têm sido dois dos destaques do Benfica, que no sábado passado, após o triunfo no Estádio do Dragão por 2-1, ascendeu ao primeiro lugar do campeonato. O avançado, na época de estreia na equipa principal, leva 11 golos. Já o central é um dos mais utilizados com 47 jogos.



Samaris pede para a equipa manter foco

"É um orgulho fazer 150 jogos pelo Benfica. É uma coisa que não sonhava", disse ontem Samaris na BTV. O jogador, que tem sido um dos destaques das águias, pede "concentração" para o que falta do campeonato: "Temos de manter o foco e os pés no chão. Vai correr tudo bem."



Samaris termina contrato com o Benfica em junho. Contudo as águias deverão avançar para a renovação de contrato do jogador de 29 anos.



Félix: "estive para deixar o futebol"

"Cheguei [ao Benfica vindo do FC Porto] numa altura em que não jogava. Não sentia prazer em jogar futebol. Estive mesmo para deixar o futebol e experimentar outro desporto. Depois o meu pai convenceu-me, disse-me que nada ia ser fácil, que tudo era conquistado com sacrifício", disse João Félix em declarações ao magazine da UEFA. "Trabalho árduo e dedicação. Se combinares com talento, tudo é possível", destacou.