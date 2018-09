Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Manchester United, de José Mourinho, regressa às vitórias em casa do Burnley

Dois golos do belga Lukaku, aos 27 e aos 44 minutos, selaram a vitória dos 'red devils'.

18:22

O Manchester United, treinado pelo português José Mourinho, venceu hoje em casa do Burnley por 2-0, em jogo da quarta jornada da Liga inglesa de futebol, e regressou aos triunfos após duas derrotas.



Dois golos do belga Lukaku, aos 27 e aos 44 minutos, selaram a vitória dos 'red devils', que chegaram aos seis pontos e subiram ao 10.º lugar, enquanto a equipa da casa é 19.ª e penúltima, com um.



Depois de derrotas com o Tottenham (3-0) e Brighton (3-2), a equipa do português estava pressionada para regressar aos triunfos, mas quando o chileno Alexis Sánchez encontrou Lukaku para o 1-0, os forasteiros 'embalaram' para uma vitória tranquila.



No segundo tempo, já depois do belga ter 'bisado', o United até podia ter ampliado a vantagem, mas Pogba falhou uma grande penalidade minutos antes de Rashford ser expulso, aos 71, devido a uma 'briga' com Bardsley.



À mesma hora, o Watford juntou-se ao Liverpool e ao Chelsea no topo da tabela, com 12 pontos em 12 possíveis, ao bater em casa o Tottenham, por 2-1, com os 'spurs' a ficarem em quarto com nove, a um do campeão Manchester City, terceiro.



Os 'hornets' até começaram a perder, devido a um autogolo do francês Doucouré, aos 53, mas recuperaram na segunda parte, com dois golos em apenas sete minutos, por Deeney (69) e Cathcart (76).



No primeiro jogo do dia, o Arsenal teve de batalhar para conseguir a segunda vitória no campeonato, batendo por 3-2 o recém-promovido Cardiff, que a jogar em casa igualou a partida por duas vezes.



O alemão Mustafi (11), o gabonês Aubameyang (62) e o francês Lacazette (81) fizeram os golos dos londrinos, adversários do Sporting na Liga Europa, enquanto o espanhol Camarasa (45) e Ward (70) marcaram os tentos da equipa do País de Gales.