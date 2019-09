Manchester United e City lutam por Rúben Dias

O mercado de transferências fechou, mas os clubes ingleses já pensam na próxima janela em janeiro. Rúben Dias (Benfica) é um dos alvos apetecíveis para o reforço da defesa tanto do Manchester United como do rival City, apurou o Correio da Manhã.

O jogador, de 22 anos, tem uma cláusula de rescisão de 66 milhões de euros, mas a expectativa do Benfica passa por renovar o contrato do jogador e subir esse valor para os 88 milhões de euros. Esta indefinição quanto à renovação tem precisamente a ver com o interesse dos grandes colossos europeus.

Se o Manchester United já tinha manifestado vontade de contar com o defesa central até ao fecho do mercado, o interesse do City é relativamente recente e muito tem a ver com a grave lesão do central Laporte (joelho direito) que o deve afastar dos relvados pelo menos nos próximos seis meses. Jorge Mendes, empresário do jogador, já terá manifestado junto da SAD encarnada que será difícil manter o jogador na Luz .

O Benfica também já se precaveu face a uma possível saída Rúben Dias já no mercado de inverno.

A contratação do jovem brasileiro Morato (18 anos) permitirá a Bruno Lage ter uma opção válida para além de Ferro, Jardel e Conti.



PORMENORES

Florentino de volta

Florentino deve voltar aos treinos esta segunda-feira no Seixal depois de ter saído com queixas no joelho direito no jogo em Braga (0-4). O brasileiro Gabriel também está perto do regresso.



Muitas ausências

Devido aos trabalhos das seleções, Bruno Lage só vai poder contar com todo o plantel na próxima quarta-feira.



"Venda de Félix era inevitável"

Luís Filipe Vieira reconheceu, durante a viagem que está a realizar a Cabo Verde, que a "venda de João Félix era inevitável". "Aposta de quem comprou o João Félix é elogiada por todos, tendo em conta o valor que tem demonstrado.", disse o presidente dos encarnados.



Conquista do 38 vale viagem

Luís Filipe Vieira deixou uma garantia em Cabo Verde caso o Benfica conquiste o 38º título de campeão nacional no final da temporada: "Após os festejos no Marquês de Pombal [em Lisboa], iremos fretar um avião e trazer a nossa equipa para festejar aqui com vocês".