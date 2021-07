Manifestação no Estádio da Luz convocada para hoje às 19 horas

A página 'Associação do Bem' convocou para esta quarta-feira às 19 horas uma manifestação no Estádio da Luz, após saber da detenção do presidente da direção das águias, Luís Filipe Vieira.



"O clube precisa de ti, hoje mais do que nunca. Às 19 horas no Estádio do Sport Lisboa e Benfica vamos todos juntos demonstrar a força do Benfica. Está na hora desta direção ir embora. Partilha e leva um amigo também", pode ler-se na página de Facebook afeta aos encarnados que está a ser partilhada de forma ampla por várias redes sociais.

