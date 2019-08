Mantém-se o impasse em Alvalade. Reunião com agente de Bas Dost termina sem acordo

um princípio de acordo com o Eintracht Frankfurt, no passado sábado, para a transferência, a título definitivo, de Bas Dost para o clube alemão a guerra em Alvalade começou. O

agente exigiu de imediato à administração da Sporting SAD uma avultada compensação financeira, o que deu origem a um reunião entre as partes marcada logo para domingo.



Na guerra de comunicados, os leões dizem que Bas Dost já tinha pedido para "sair em maio" e que a transferência para a Alemanha só não se concretizou devido a "exigências de última hora".



O Sporting avisa que "continua disponível" para negociar, mas que se mantém "intransigente na defesa dos interesses do clube".



Já Gunther Nehaus, agente do jogador, nega qualquer "exigência de última hora" e diz que estão a denegrir a imagem de Bas Dost que só pretende que o "deixem abandonar o clube com dignidade, em bons termos, como o fez por merecer ao serviço do clube".

A reunião entre o Sporting o agente de Bas Dost terminou sem acordo para a saída do avançado para o Eintracht Frankfurt.Segundo Record apurou, Gunther Neuhaus manteve-se intransigente relativamente a verbas relacionadas com comissões. Desta forma, o internacional holandês voltará a treinar em Alcochete na segunda-feira.Depois do Sporting ter anunciadoFrederico Varandas está a fazer tudo para empurrar Bas Dost do Sporting. A débil situação financeira obriga a reduzir a massa salarial e o holandês é o mais caro do plantel com três milhões de euros líquidos/ano.