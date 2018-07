Maradona apresentado na Bielorrúsia em jipe militar

O novo "chairman" do Dinamo Brest deixou a sua marca.

Muchas gracias @dynamobrest Uma publicação partilhada por Diego Maradona Oficial (@maradona) a 16 de Jul, 2018 às 2:13 PDT

Diego Armando Maradona, que esteve em grande destaque durante os jogos da "sua" Argentina no Mundial da Rússia, foi esta segunda-feira apresentado como novo "chairman" do Dinamo Brest e deixou logo a sua marca.O argentino, de 57 anos, chegou a acordo com o emblema da Bielorrússia em Maio mas só agora foi apresentado, relembra o Aquela Máquina . A primeira aparição pública de Maradona aconteceu antes do encontro entre o Dinamo Brest e o Shakhtyor – os da casa perderam 1-3 – e para espanto de todos, apareceu a acenar ao público em cima de um Hunta Overcomer, um gigante jipe militar.