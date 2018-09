Marca golo da vitória e salta para o fosso

Festejo do único golo da partida entre Zurique e AEK Larnaca não correu bem ao jogador.

07:51

O jogo entre Zurique e AEK Larnaca, a contar para a Liga Europa ficou marcado pelo festejo do jogador do Zurique naquele que foi o único golo do encontro. O jogador foi festejar na direção dos adeptos e depois de saltar uma "barreira" com publicidade, saltou também um muro que ia parar ao fosso do estádio.Kololli, autor do golo, acabou por ter sorte visto que o fosso não era assim tão profundo e os colegas de equipa conseguiram trazê-lo de volta para o relvado.A partida terminou com 1-0 para o Zurique na visita ao estádio Neo GSP, do AEK Larnaca.