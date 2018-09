Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

'Marca' revela que Cristiano Ronaldo não vai ao The Best

Craque português é um dos três finalistas ao galardão principal da noite.

08:09

O jornal espanhol 'Marca' adianta este domingo, citando fonte da Juventus, que Cristiano Ronaldo não marcará presença na gala de atribuição do prémio The Best, que decorre na segunda-feira, em Londres, e onde é um dos três finalistas ao galardão principal da noite, ao lado de Luka Modric e Mohamed Salah.



De acordo com o jornal espanhol, as razões serão "meramente desportivas", já que a Juventus jogou esta noite diante do Frosinone e tem novo compromisso a meio da semana, na quarta-feira, frente ao Bolonha. De resto, segundo a 'Marca', a decisão terá sido conjunta, já que nenhum jogador da Juventus marcará presença em Londres, precisamente devido à proximidade de compromissos da Serie A.



Lembre-se que Ronaldo também falhou a gala de entrega dos melhores jogadores do ano para a UEFA, uma ausência que na altura fez correr muita tinta.