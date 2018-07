Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marcano diz ter escolhido "o melhor projeto desportivo" ao assinar pela Roma

Defesa revelou que já se encontra a aprender a língua do país.

Por Lusa | 16:46

O futebolista espanhol Iván Marcano foi esta segunda-feira apresentado como reforço da Roma, proveniente do FC Porto, e disse ter escolhido "o melhor projeto desportivo" para continuar a evoluir depois de quatro anos em Portugal.



"A Roma era o melhor projeto desportivo para mim, o clube que me quis. Tinha outras ofertas e estava bem no FC Porto, mas decidi dar outro passo e vir para este emblema", disse o espanhol, em conferência de imprensa.



Marcano está "a aprender a língua" e referiu ter encontrado "um bom grupo, com uma boa base para fazer boas coisas", após ter sido campeão português pelos 'dragões'.



O defesa de 31 anos diz ter encontrado no grego Kostas Manolas, o argentino Federico Fazio e o brasileiro Juan Jesus "competência" e está ansioso por "jogar e competir" num quinto país, depois de Espanha (Getafe e Villarreal), Grécia (Olympiacos), Rússia (Rubin Kazan) e Portugal.



O novo diretor desportivo, Monchi, fez de Marcano o primeiro compatriota, o que é "especial", disse o dirigente.



A Roma anunciou ainda ter contratado o guarda-redes brasileiro Daniel Fuzato, de 21 anos, ao Palmeiras, assinando um contrato até 2022.