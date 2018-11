Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marcel Keiser apresentado como treinador do Sporting esta segunda-feira

Técnico foi visto este domingo no Aeroporto de Amesterdão, na Holanda.

00:50

Marcel Keiser vai ser apresentado como novo treinador do Sporting esta segunda-feira.



O Correio da Manhã teve acesso a uma fotografia do treinador no Aeroporto de Amesterdão, na Holanda, na noite deste domingo.



O treinador holandês deverá ser apresentado por Frederico Varandas esta segunda-feira. O técnico, que foi responsável pelas camadas jovens do Ajax, treinava atualmente o Al Jazira, clube dos Emirados Árabes Unidos.