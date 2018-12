Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marcel Keizer apresenta-se em Alvalade para o campeonato

Leões entram em campo pelas 20h00.

07:22

O holandês Marcel Keizer estreia-se este domingo em jogos em Alvalade, perante o Desportivo das Aves, depois de um arranque de carreira como treinador da equipa de futebol do Sporting totalmente vitorioso, em três jogos fora de casa.



Para a 12.ª jornada da I Liga, o Sporting só pode pensar no regresso ao segundo lugar, momentaneamente perdido depois das vitórias de sábado de Sporting de Braga e Benfica.



Concorrem para essa onda de otimisto não só a veia goleadora recente dos 'leões' - 13 golos em três jogos, na 'era Keizer' - como também o facto de ser a única equipa 100% vitoriosa no seu reduto, para o campeonato.



Por outro lado, há para este jogo de Alvalade um estímulo adicional - o adversário é o Desportivo das Aves, a equipa que 'vergou' o Sporting na final da Taça de Portugal, e o desejo de desforra é dificilmente disfarçado.



Os avenses estão em 14.º na classificação, com 10 pontos, enquanto que o Sporting caiu provisoriamente para quarto, com 25. Se ganhar, sobe a 28, a dois do FC Porto, e volta a depender de si apenas para o campeonato.



O jogo começa às 20h00, no Estádio José Alvalade, e fecha o programa de um dia que conta ainda com mais três jogos: Moreirense-Santa Clara, Nacional-Boavista e Vitória de Guimarães-Rio Ave.



Destaque para o jogo no D.Afonso Henriques, que opõe quinto e sexto da classificação, igualados com 18 pontos. O apuramento para a Liga Europa está no horizonte das duas formações.