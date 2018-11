Marcel Keizer chama quatro juniores para o jogo do Sporting no Azerbaijão

Já é conhecida a lista de jogadores que vão defrontar o Qarabag, na Liga Europa

13:07

Diogo Sousa, Tiago Djaló, Thierry Correia e Miguel Luís, todos com menos de 20 anos, são as principais novidades da lista do treinador do Sporting, Marcel Keizer, para o jogo em Baku, frente ao Qarabag, na Liga Europa. A partida disputada na capital do Azerbaijão é disputada na quinta-feira.



A destacar as ausências de Mathieu e Acosta, que falham o jogo por estarem lesionados.



Para esta deslocação o treinador chamou os seguintes jogadores: Salin, Renan, Sebastián Coates, Diogo Sousa, Jefferson, André Pinto, Bruno Fernandes, Nani, Carlos Mané, Diaby, Petrovic, Bas Dost, Wendel, Tiago Djaló, Bruno Gaspar, Jovane Cabral, Gudelj, Miguel Luís, Thierry Correia.