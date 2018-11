Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marcel Keizer diz que treinar o Sporting é "um grande desafio"

Holandês desvinculou-se do Al-Jazira antes de ingressar no clube leonino.

12:23

O novo treinador do Sporting, Marcel Keizer, chegou ao final da manhã de domingo a Lisboa e foi apresentado esta segunda-feira ao final da manhã em conferência de imprensa no estádio de Alvalade.



O presidente do Sporting, Frederico Varandas, garantiu que Marcel Keizer é um treinador para o futuro do clube e embora já tenham sido resolvidas algumas lacunas no clube, há muitas mais coisas para "continuar a arrumar".



Marcel Keizer diz que as primeiras impressões do clube foram "muitas boas". "Estou a adorar o espírito e a energia. Todas as pessoas me receberam bem", acrescentou.



"Treinar o Sporting é um grande desafio", referiu o novo treinador leonino, assumindo que já teve outros desafios de alto nível.



Keizer espera conseguir "acrescentar algo mais à equipa". O treinador apresentado esta segunda-feira revela que tudo se resolveu muito rápido até chegar a esta conferência de imprensa.



O técnico assume que chegar a uma equipa como o Sporting significa "querer ganhar títulos".



O holandês desvinculou-se do Al-Jazira antes de ingressar no clube leonino.