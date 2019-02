Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marcel Keizer feliz com voto de confiança de Varandas

Treinador holandês agradado com as palavras do presidente leonino.

Confiança do presidente? É sempre bom ouvir essas palavras, mas para mim o mais importante é que treino um grande clube, e um grande clube tem de ganhar. Ainda há muito para jogar nesta época. Temos ainda doze jogos na Liga e espero disputar mais dois na Taça de Portugal", disse este domingo Marcel Keizer, treinador do Sporting.



Depois de ser questionado sobre se a eventual conquista da Taça de Portugal salvaria a época dos leões, o treinador holandês diz que prefere focar-se num jogo de cada vez. "Já ganhámos um troféu este ano. Fomos eliminados das competições europeias mas ainda estamos em duas provas [campeonato e Taça de Portugal]. É ir jogo a jogo."



O técnico quer uma equipa que seja competente e consiga ganhar três pontos no jogo esta segunda-feira frente ao Marítimo (19h00), mas sabe que os leões vão ter dificuldades. "Eles são uma equipa bem organizada e estão moralizados agora. Temos de estar bem, tentar jogar como sabemos e vencer. Precisamos de fazer combinações, sermos seguros no passe e defender os contra-ataques."



Em caso de vitória no Funchal, o Sporting fica apenas com um ponto de desvantagem em relação ao Sp. Braga, que está no terceiro lugar do campeonato. Marcel Keizer reconhece a oportunidade. "Com a nossa qualidade vamos procurar a vitória. Os jogadores querem jogar bem em todos os jogos e claro que estamos atentos à classificação. Queremos ganhar."



Manter o sistema tático é possível

"Para a nossa equipa é bom que tenhamos variações na forma de jogar. Jogámos dois jogos em 3-4-2-1 e ainda vamos ver para este jogo", disse Marcel Keizer.



Dezenas de adeptos saúdam a equipa

Dezenas de adeptos do Sporting saudaram este domingo a comitiva leonina à chegada ao aeroporto do Funchal. Bruno Fernandes foi o jogador mais acarinhado.



Petit convoca todo o plantel do Marítimo

Petit convocou todo o plantel do Marítimo para a receção de hoje ao Sporting. O treinador dos insulares optou por não fazer a antevisão do jogo, tal como na semana passada, antes do duelo frente ao Belenenses (vitória por 1-0) no Estádio do Bonfim.