Marcel Keizer quer reforçar Sporting em janeiro

Defesa-esquerdo, médio e avançado no topo das prioridades do treinador holandês.

Por Filipe António Ferreira | 01:30

Os primeiros dias de Marcel Keizer têm servido para tomar pulso à nova realidade no Sporting, conhecer jogadores e identificar as atuais lacunas do plantel verde- e-branco. Um defesa-esquerdo, um médio e um avançado são, para já, as posições que o novo técnico quer ver reforçadas em janeiro, apurou o CM.



Na primeira semana de trabalho com a nova equipa, Keizer tem conhecido os jogadores do plantel leonino que, segundo apurou o Correio da Manhã, tem trabalhado nos limites para agradar ao substituto de José Peseiro (e depois Tiago Fernandes) no comando técnico da equipa.

Keizer, no dia de apresentação, revelou ter visto vídeos de vários jogos do seu novo clube antes de assinar com o Sporting. Já tinha por isso um conhecimento da realidade que veio encontrar. Para o lado esquerdo da defesa, o adaptado Acuña é a primeira escolha e nem Lumor, nem Jefferson são vistos como alternativas, pelo que devem sair no início do ano.



No meio-campo, a lesão grave de Battaglia abriu uma nova necessidade do plantel. Gudelj e o jovem Miguel Luís são escassos para uma equipa que está em todas as competições. O nome de Stephen Eustáquio (internacional sub-21 do Desp. Chaves) surgiu nos últimos dias na imprensa como possível reforço na reabertura do mercado.



Na frente de ataque, Keizer quer uma alternativa válida a Bas Dost. Fredy Montero tem sido a alternativa, mas tem as portas abertas para sair se surgir uma boa proposta. Já Luc Castaignos ainda tenta convencer o compatriota mas o seu futuro próximo não deve passar por Alvalade.



Adjunto Rodolfo já no treino

Rodolfo Correia, novo treinador adjunto de Marcel Keizer, esteve esta sexta-feira pela primeira vez no treino do Sporting, em Alcochete. O antigo jogador do E. Amadora e FC Porto desvinculou-se do Al Hilal.



Raul José já disse que sim, falta Quaresma

Raul José vai voltar ao Sporting em janeiro para liderar o departamento de scouting. Já Miguel Quaresma, também adjunto de Jorge Jesus no Al Hilal, ainda não deu o sim final.n