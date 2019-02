Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marcel Keizer: "Vamos lutar por um bom resultado”

Técnico quer encurtar a distância em relação ao Sporting de Braga, que tem mais sete pontos que os leões.

01:30

A equipa está preparada, vamos lutar por um bom resultado e estamos prontos para jogar. O Sp. Braga é muito organizado, tem um bom contra-ataque e bons jogadores. Será, sem dúvida, um bom jogo", disse este sábado Marcel Keizer, treinador do Sporting, na antevisão ao encontro deste domingo (20h00) com o Sp. Braga.



Certo é que, nos últimos cinco jogos, o Sporting só ganhou um (com o Feirense, por 3-1). Confrontado com o ciclo de resultados menos positivo, o técnico holandês respondeu: "O plantel tem qualidade e temos de demonstrá-la em campo. Temos de mostrar o espírito certo para tentar ganhar o jogo."



Questionado pelo CM/CMTV sobre se um mau resultado este domingo diante dos minhotos coloca em risco a sua posição, Keizer foi perentório. "Antes do jogo não falamos sobre isso, somos uma equipa positiva. Se sinto pressão por ser treinador do Sporting? Sempre. É um grande clube e temos de ganhar."



Sobre a saída de Montero, que rescindiu contrato na sexta-feira, o técnico elogiou o profissionalismo do avançado colombiano. "O mercado estava fechado, mas não em todos os países. É um grande profissional e talvez consiga jogar mais lá [Vancouver]", admitiu. Já quanto à saída de Nani, capitão do Sporting, Marcel Keizer evitou comentários. "Não posso dizer nada sobre isso. Ele esteve cá esta manhã."



Este será um reencontro entre Sp. Braga e Sporting (3º e 4º classificados, respetivamente). Disputaram as meias-finais da Taça da Liga, em Braga, com o resultado a decidir-se nas grandes penalidades (3-4) a favor dos leões (vencedores da competição).



"Taça da liga? Não sou de vinganças"

"Derrota com o Sporting na Taça da Liga? Quero é dar o melhor de mim, não sou de vinganças. Vou é respeitar o adversário, ser eticamente correto, embora saiba que é difícil agradar a todos, mas quero valorizar o espetáculo, o clube e jogar para vencer", disse Abel Ferreira, treinador do Sp. Braga, em antevisão ao jogo deste domingo com o Sporting (20h00) em Alvalade.



Os bracarenses querem continuar na luta pelo título e dilatar a vantagem para o Sporting, que está no quarto lugar do campeonato. "O que posso dizer é que estamos preparados para mais um desafio, contra um adversário com potencial e jogadores fantásticos, contra a primeira equipa a ganhar um título esta época", disse Abel.



O técnico bracarense espera um Sporting motivado depois dos maus resultados. "Sabemos que a seguir a um resultado menos positivo as equipas querem reagir. Nós temos mantido a mesma bitola, quando as coisas não nos correm bem temos de nos levantar e quando estão a correr bem temos de continuar focados, ser cada vez mais e melhores, mais exigentes, porque, ao contrário do que alguns pensam, ganhar de forma consistente desgasta muito".



Abel Ferreira quer um Sp. Braga que acredite na conquista do título. "Temos sido uma equipa muito regular e quem quer ser melhor tem de ser regular. O objetivo é desafiar os limites, ser melhor a cada dia. Esse é o segredo desta equipa. Seja onde for, respeitando o adversário, jogamos para vencer", concluiu.



Wilson com Dyego sousa

Abel Ferreira deverá voltar a apostar em Wilson Eduardo para jogar na frente com Dyego Sousa, este domingo, tal como aconteceu nas duas partidas realizadas com o Sporting nesta época (vitória na Liga, 1-0 e derrota na Taça da Liga, (1-1 e 3-4 nos penáltis).



Balanço na sexta-feira

Frederico Varandas, presidente do Sporting, irá promover na próxima sexta-feira uma conferência de imprensa na qual será feito um balanço do trabalho do Conselho Diretivo desde a sua eleição.



PORMENORES

Rafael Leão

"Não estavam reunidas condições para continuar. O que se passou foi lamentável, eu não podia ficar", disse Rafael Leão (agora jogador do Lille, França) sobre a rescisão com o Sporting, após a invasão de adeptos à Academia de Alcochete.



Empate e vitória

O Sp. Braga não perde em Alvalade para a Liga há duas épocas. Na anterior empatou (2-2) e em 2016/17 ganhou por 1-0.



Vantagem leonina

O Sp. Braga ganhou 7 vezes e empatou outras 7 na condição de visitante do Sporting, em jogos da Liga. Os leões venceram em 48 ocasiões.