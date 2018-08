Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marcelo agradece "conquista notável" de 17 medalhas nos Europeus de Atletismo WPA

"Muitos parabéns a todos e obrigado, em nome de Portugal e dos portugueses", diz o presidente.

O Presidente da República felicitou este domingo a equipa portuguesa de atletismo adaptado pela participação no Campeonato da Europa, agradecendo a "conquista notável" de 17 medalhas na competição, que decorreu em Berlim, na Alemanha.



"Dezassete medalhas é uma conquista notável! Muitos parabéns a todos e obrigado, em nome de Portugal e dos portugueses!", lê-se numa mensagem de Marcelo Rebelo de Sousa, divulgada no 'site' da Presidência da República.



Na mensagem dirigida aos 23 atletas portugueses e respetivos Parceiros de Competição, Parceiros Não Competitivos e Técnicos Assistentes Desportivos que participaram no Campeonato da Europa, o Presidente da República agradece ainda em nome de todos os portugueses "o esforço e empenho" colocados "naquela que foi a melhor participação portuguesa de sempre em competições internacionais de atletismo paralímpico".



Na nota da Presidência da República é divulgada a lista das 17 medalhas conquistadas pelos atletas portugueses na competição, sete de ouro, sete de prata e três de bronze.



A comitiva lusa regressa a Portugal na segunda-feira, com chegada prevista ao aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, para as 17h00