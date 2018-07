Campeões europeus de futebol sub-19 condecorados com Ordem de Mérito

Marcelo agradeceu aos jogadores em "nome de todos os portugueses".

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou esta terça-feira perante os campeões da Europa de futebol sub-19 que os vai condecorar com a Ordem de Mérito, agradecendo-lhes "em nome de todos os portugueses".



"Não houve tempo para estarem prontas todas as condecorações", explicou o Presidente da República aos atletas da seleção portuguesa de futebol de sub-19, que venceu, no domingo, o campeonato da Europa, assinalando que, terão, um pretexto para se voltarem a encontrar.



O chefe de Estado recebeu os campeões europeus na Sala das Bicas, do Palácio de Belém, onde, depois de discursar, abraçou-os, um a um, seguindo todos para a varanda para um convívio com pastéis de Belém.