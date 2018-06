Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marcelo dá força à equipa “dos melhores”

Presidente relembrou a conquista do Europeu em 2016.

Por Mariana Águas | 01:30

"Vocês são os melhores dos melhores. Há dois anos provou-se que eram os melhores da Europa. No meio de vós está o melhor do Mundo mas todos são os melhores do Mundo. É esta a realidade. Não peço para trazerem a taça, peço algo mais difícil. Sejam quem são, pois serão os melhores dos melhores. Em todos os jogos, pois os portugueses serão o que são, de forte apoio e solidário".



Estas foram as palavras de confiança e apoio do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, na receção à comitiva da seleção nacional antes do Mundial na Rússia.



Numa cerimónia que decorreu no antigo Museu dos Coches, em Belém, Ronaldo foi o porta-voz da vontade e do querer dos jogadores antes da prova: "O que posso garantir é uma grande ambição. Sabemos que não somos favoritos, temos de ser realistas, mas no futebol nada é impossível".



O capitão da seleção destacou ainda a importância dos jogos da fase de grupos. "Vai ser muito difícil mas com estes jogadores temos de pensar sempre em grande. Daremos o nosso melhor, com humildade, e vamos fazer o mesmo que em 2016, lutar até ao final e passo a passo ver o que acontece. É um privilégio representar a Nação", salientou o melhor do Mundo.



Na ementa do jantar constava sopa de grão com espinafres, salmão grelhado com batata doce e brócolos grelhados, lombinhos de vitela grelhados com arroz de ervilhas e cenoura, arroz-doce e fruta fresca laminada.



Fernando Santos com dúvidas e uma certeza

Praticamente a uma semana do jogo inaugural no Mundial, Fernando Santos assume que ainda tem algumas boas dores de cabeça para esboçar um onze.



"Tenho muitas dúvidas. Tenho 23 jogadores e confio totalmente neles. O jogo com a Espanha é daqui a uma semana, vamos ver como correm os treinos. Não faria muito sentido estar a projetar um onze, porque há sempre imponderáveis. Mas há um esquema-base mais ou menos definido. Há jogadores que estão mais perto da titularidade", assumiu o selecionador nacional no lançamento do jogo de hoje com a Argélia.



Para o último duelo de preparação antes da fase final, Santos confirmou a titularidade de Ronaldo, que ainda não fez qualquer minuto no estágio pré- -Mundial. "O Cristiano vai entrar de princípio no jogo, seguramente", revelou o treinador, que chutou para canto a polémica sobre o futuro do craque no Real Madrid, antes de realçar o peso do capitão na equipa.



"Em qualquer equipa o melhor jogador do Mundo será sempre muito importante", disse.



O selecionador garantiu, porém, que a integração do capitão não muda a forma como a equipa olha para a preparação deste tipo de jogos e destacou as individualidades da seleção argelina: "A Argélia tem jogadores tecnicamente muito evoluídos, como o Mahrez, que joga no Leicester".



Sobre o duelo lembrou: "É importante continuar a evoluir como equipa".



Madjer, Brahimi e Slimani no estádio da Luz

O jogo na Luz será especial para Brahimi, Slimani e Madjer. O selecionador da Argélia jogou cinco épocas no FC Porto, foi campeão europeu nos dragões em 1987, e mereceu elogios de Fernando Santos: " Nunca mais esqueceremos essa final em que fez o golo [de calcanhar] do FC Porto".



Brahimi, extremo dos dragões, Slimani, ex-avançado do Sporting, e Soudani, antigo jogador do V.Guimarães, estarão em ação na Luz.