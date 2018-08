Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marcelo dança com os campeões sub-19

Presidente da República evidenciou excelente disposição na receção aos jovens heróis.

Por Rafael Duarte | 09:06

Alegria, cumplicidade e uma chuva de elogios. Foi desta forma que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recebeu ontem, no Palácio de Belém, a seleção nacional sub-19, que conquistou o Campeonato Europeu da categoria no passado domingo. Efusivos, os jovens heróis partilharam o troféu com o Chefe de Estado, dançaram e até retiraram de Marcelo o seu lado menos formal ao ensinarem-lhe a fazer o 'dab' (gesto com os braços esticados a tapar a cara).



Marcelo anunciou que vai condecorar toda a equipa com a Ordem de Mérito, enaltecendo o "espírito de equipa" do grupo. "O vosso exemplo é um exemplo para todos os portugueses e para os mais jovens. Ganharam com espírito de equipa e com uma liderança forte (...) Mas isso não basta. É preciso formação, que houve ao longo dos anos, e persistência", frisou, antes de fazer uma análise ao triunfo frente à Itália (4-3, após prolongamento): "Quando foi o 2-2... Assim é que se vê a fibra dos campeões. Foi difícil, mas concretizou-se", referiu.



Também o líder da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, deu os parabéns à equipa, inclusive ao selecionador Hélio Sousa, cuja "mentalidade vencedora" foi determinante. O dirigente abordou ainda o facto de vários atletas atuarem fora do país. "Sou pouco adepto de medidas protecionistas, mas a Federação está disponível para que o investimento feito pelos clubes na formação não se perca por mãos duvidosas", salientou.