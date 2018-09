Marcelo e Castaignos chamados para deslocação do Sporting a Braga

Mathieu continua ausente por lesão.

Por Lusa | 18:53

O defesa Marcelo e o avançado Castaignos foram este domingo chamados pelo técnico José Peseiro para o encontro da quinta jornada da I Liga de futebol, diante do Sporting de Braga, ao contrário do lesionado Mathieu.



O central francês saiu lesionado do encontro a meio da semana com o Qarabag (2-0), referente à primeira jornada da fase de grupos da Liga Europa.



Ausentes, continuam o ponta de lança holandês Bas Dost e o médio brasileiro Wendel, ambos lesionados e sem data para regressarem aos treinos.



Por opção, o treinador optou por retirar do lote de convocados o médio Miguel Luís, da equipa de sub-23.



Sporting e o Sporting de Braga, equipas que estão em igualdade pontual na tabela classificativa, com 10 pontos, menos dois que o líder provisório FC Porto, defrontam-se na segunda-feira, às 20:15, no Estádio Municipal de Braga.



Lista de 21 convocados:



- Guarda-redes: Salin, Renan Ribeiro e Luís Maximiano.



- Defesas: Marcelo, Coates, André Pinto, Jefferson, Ristovski e Bruno Gaspar.



- Médios: Petrovic, Battaglia, Acuña, Bruno Fernandes e Gudelj.



- Avançados: Nani, Jovane Cabral, Montero, Raphinha, Carlos Mané, Diaby e Castaignos.