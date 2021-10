Marcelo revela que tendão de Ricardinho foi discutido como "problema nacional"

Marcelo Rebelo de Sousa disse esta segunda-feira que a rotura de um tendão sofrida por Ricardinho antes do Campeonato do Mundo de futsal, que viria a ser conquistado por Portugal, foi discutida "como um problema nacional".

O Presidente da República condecorou hoje a comitiva da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) que se sagrou campeã do mundo no domingo e fez questão de fazer uma referência ao capitão, destacando a resiliência do jogador, que, a seis meses do campeonato, sofreu uma rotura do tendão longo ao serviço do seu clube, o ACCS Paris.

"É evidente que o Pany também merece uma referência, todos merecem uma referência, mas o Ricardinho merece porque já estava na história e decidiu fazer uma última vez história. Já tinha ganho tantas vezes o lugar de melhor do mundo, que a carreira estava feita. E o tendão não ajudava. E todos nós passámos a discutir o tendão do Ricardinho como um problema nacional", afirmou o chefe de Estado português.