Marco Silva confirmado no Everton

Treinador português vai liderar equipa na Premier League.

15:11

O português Marco Silva, de 40 anos, é o novo treinador do Everton, anunciou esta quinta-feira o clube da I Liga inglesa de futebol na sua página oficial.



O técnico português foi anunciado através de um vídeo na página do clube, em que se dirige aos adeptos 'evertonians'.



"Estou muito feliz de estar aqui, de ser o novo treinador do Everton, estou orgulhoso, da mesma forma que sei a responsabilidade que tenho neste momento", é parte da mensagem de Marco Silva aos adeptos.