Marco Silva é o novo treinador do Fulham. O contrato é válido por três temporadas, numa operação com a chancela da ProEleven.O treinador português preferiu o Fulham por ser projeto de longo prazo, em detrimento de Fenerbahce, CSKA e Internacional Porto Alegre.Marco Silva regressa ao futebol inglês, após ter orientado o Hull City, em 2016/17, bem como o Watford, em 2017/18, e depois o Everton, onde somou uma temporada e meia. A experiência de Marco Silva na Premier League foi um dos motivos para que o Fulham pensasse na contratação do treinador português.