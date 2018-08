Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marco Silva leva a melhor frente ao Southampton

Walcott e Richarlison seguraram primeira vitória dos ‘Toffees’.

Por Raul Teixeira | 10:05

O Everton, de Marco Silva, garantiu este sábado a primeira vitória da época na Liga inglesa ao bater em casa o Southampton por 2-1.



Theo Walcott (15’) fez o primeiro golo da partida e assistiu para o segundo o extremo brasileiro Richarlison (31’). Com o português Cedric Soares no onze, os Saints ainda reduziram por intermédio de Danny Ings (54’).



A mesma sorte não teve Nuno Espírito Santo, que somou a primeira derrota no campeonato, depois do Wolverhampton perder (2-0) na deslocação ao terreno do Leicester.



O técnico português fez alinhar praticamente toda a "armada lusitana" no onze inicial (Rui Patrício, Hélder Costa, João Moutinho, Diogo Jota e Rúben Neves). Rúben Vinagre foi suplente e Ivan Cavaleiro está lesionado.



Depois do autogolo de Matt Doherty (29’), Ricardo Pereira (ex-FC Porto) esteve em destaque, ao assistir o médio James Maddison (45’) para o segundo tento.



O Chelsea impôs-se em casa diante do Arsenal, e venceu 3-2 no primeiro dérbi londrino da época. Pedro (9’), Morata (20’) e Alonso (81’) fizeram os golos dos blues enquanto Mkhitaryan (37’) e Iwobi (41’) marcaram para os Gunners.