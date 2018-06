Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marega admite sair para clube de Inglaterra

09:48

Moussa Marega está a ser seguido por três clubes ingleses: Everton, West Ham e Aston Villa. O avançado do FC Porto mostra interesse em mudar-se para a Liga inglesa.



"Para mim, penso que este é o melhor momento para tentar a minha sorte noutro lado, experimentar um novo campeonato como a Premier League. Custa-me dizer isto porque estou muito apegado a este clube e a estes adeptos que me dão muito", disse o maliano à estação televisiva francesa SFR Sport.



Marega revela os motivos pelos quais se sente atraído pelo futebol inglês. "É um campeonato enorme, com jogadores fantásticos. É lisonjeador saber que há clubes interessados em mim, porque sempre foi um sonho jogar em Inglaterra".