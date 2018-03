Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marega aponta para o Benfica

Sofreu a mesma lesão que o afastou 23 dias em novembro. Tenta estar nos clássicos.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 09:41

Moussa Marega enfrenta uma paragem de cerca de um mês e terá na mente o objetivo de regressar a tempo dos clássicos com o Benfica (para a Liga, a 15 de abril) e o Sporting (2ª mão das ‘meias’ da Taça de Portugal, a 18).



O avançado maliano, um dos principais destaques da temporada do FC Porto, saiu aos 82’ na vitória (2-1) sobre os leões, na última sexta-feira, depois de se agarrar à perna direita. Os exames confirmam a rutura muscular na face posterior da coxa, precisamente a mesma lesão que sofreu a 1 de novembro, na altura no encontro frente ao RB Leipzig, para a Liga dos Campeões. Viria a regressar no dia 24 do mesmo mês, durante a visita (1-1) ao Desp. Aves.



Porém, o facto de ser uma repetição da mesma mazela e no mesmo local exige redobrados cuidados e atenção à recuperação do jogador, que leva 20 golos no campeonato. Falha os encontros com o Liverpool (Champions, fora), Paços de Ferreira (Liga, fora), Boavista (Liga, casa) e, após pausa para seleções, entra a janela possível de recuperação nos jogos com o Belenenses (Liga, fora) e Desp. Aves (Liga, casa), antes dos clássicos em Lisboa. Tudo depende, claro, da evolução do jogador de 26 anos, essencial no esquema de Conceição.



PORMENORES

Desgaste físico no ataque

Aboubakar, Marega e Soares, principais nomes do ataque portista, já tiveram de parar por problemas musculares. Dos três, só ‘Abou’ está agora apto.



Reforços de inverno

Gonçalo Paciência e Majeed Waris foram dois reforços de inverno para Sérgio Conceição. Ambos podem atuar no centro do ataque.