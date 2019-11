Marega decide tática do FC Porto

A recuperação de Marega vai ditar o regresso do FC Porto ao 4x4x2 no jogo desta quinta-feira (20h00) em casa do Rangers, para a Liga Europa. O avançado maliano falhou os últimos três jogos dos dragões, em que a equipa se apresentou preferencialmente em 4x3x3, com Otávio nas costas de Soares.Marega participou no treino desta terça-feira e deve integrar a comitiva que esta quarta-feira viaja de manhã para Glasgow. O dianteiro, de 28 anos, é essencial para o esquema tático preferido de Sérgio Conceição e a sua ausência afetou a dinâmica ofensiva.No primeiro dos três jogos em que Marega ficou na bancada após o empate (1-1) no Dragão com o Rangers, há duas semanas, Soares e Fábio Silva ainda marcaram na vitória (3-0) contra o Famalicão.Mas já no empate que se seguiu na Madeira (1-1 com o Marítimo) e no triunfo caseiro contra o Aves (1-0), os avançados ficaram em branco e tiveram de ser os defesas a resolver: Pepe igualou a partida no Funchal e Marcano deu a vitória na Invicta.A precisar de pontos em Glasgow para não perigar o apuramento para os 16 avos de final da Liga Europa, Sérgio Conceição vai recorrer à artilharia pesada, o que inclui Marega."Mesmo que não seja por muito tempo, estou convencido que ainda vamos ver Casillas com a camisola do FC Porto", disse esta terça-feira Pinto da Costa.O presidente portista está "muito feliz" com o regresso aos treinos do guarda-redes, "um grande atleta e grande homem" que todos estimam nos dragões. Casillas sofreu um enfarte do miocárdio há seis meses."O FC Porto tem sempre a ambição de querer ganhar as provas em que está inserido", disse Sérgio Conceição ao Magazine da Liga Europa.