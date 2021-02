Marega e Otávio sem ofertas de outros clubes

O FC Porto foi dos menos ativos nos últimos dias do mercado de transferências. O nome de Stephen Eustáquio, médio do Paços de Ferreira, ainda chegou a ser falado mas não avançou.









Destaque para as permanências de Marega e Otávio. A dupla termina contrato no final da temporada e esta segunda-feira era a derradeira hipótese do FC Porto ainda fazer dinheiro com os jogadores. Os processos de renovação de ambos estão parados pelo que em junho rumarão, ao que tudo indica, a novos destinos sem que os dragões recebam qualquer contrapartida financeira.

O único ajuste no plantel acabou por ser a saída do japonês Nakajima. O avançado, de 26 anos, foi emprestado ao Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos. O jogador, que esta época esteve em apenas nove jogos dos dragões, custou aos clube 12 milhões de euros por metade do passe (restante pertence ao Al-Duhail do Qatar).





O Al Ain fica com uma opção de compra sobre o nipónico no valor de 40 milhões de euros.