Marega excluído por Sérgio Conceição

Pinto da Costa tenta desdramatizar a situação do avançado maliano mas o treinador mantém o jogador afastado do grupo.

01:30

Marega tem os dias contados no FC Porto e só um pedido de desculpas aos companheiros, equipa técnica e direção pode reverter esta situação, apurou o CM.



O avançado maliano já nem faz parte das escolhas de Sérgio Conceição. Está fora de hipótese jogar este sábado frente ao Desportivo de Chaves, depois de ter pressionado o clube a deixá-lo sair devido a uma proposta de 30 milhões do West Ham. "Felizmente, ninguém atingiu o que está no contrato assinado pelo FC Porto, pelo Marega e o empresário. O jogador tem uma cláusula de rescisão [40 milhões] aceite pelos três... Ninguém a pagou e, obviamente, o Marega continua com toda a naturalidade a jogar no FC Porto", disse esta sexta-feira Pinto da Costa, à margem de uma visita à Volta a Portugal.



O líder portista garantiu ainda, agora que o mercado inglês encerrou, que o maliano "continuará com toda a naturalidade" no plantel.

Para já, o jogador mantém-se afastado do grupo. Está sob a alçada disciplinar e a treinar à margem. Até os horários dos treinos são diferentes, para não se cruzar com os companheiros. A situação não está fácil, até porque o maliano ainda não pediu desculpas.



O CM sabe que o empresário do atleta está a fazer um forcing para arranjar clube para Marega até ao fecho do mercado de transferências no dia 31 de agosto, mas será difícil algum clube pagar a cláusula.