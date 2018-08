Marega fica no FC Porto e assume ter errado

Mercado inglês fechou ontem e o West Ham não bateu a cláusula de rescisão exigida pela SAD do FC Porto, no valor de 40 milhões de euros.

Militão e os papagaios

Militão, reforço do FC Porto, revelou num vídeo publicado pelo clube nas redes sociais que o seu passatempo favorito é "lançar papagaios de papel na praia". Desafiado para definir o clube numa só palavra, respondeu: "Vencer!"



Moussa Marega vai continuar no FC Porto. Pelo menos para já. Não houve entendimento entre os dragões e o West Ham, clube que queria levar o jogador maliano, pelo que o avançado de 27 anos vai ser reintegrado no plantel às ordens de Sérgio Conceição.Antes, porém, terá de pedir desculpas ao grupo e assumir ter errado na semana passada, quando se mostrou indisponível para jogar a Supertaça, acabando por ser afastado dos treinos pelo treinador Sérgio Conceição.O FC Porto acabou assim por não ceder às pretensões de Marega, que queria sair para Inglaterra, onde o mercado fechou ontem. A vontade do atleta sofreu um forte revés ao esbarrar na intransigência dos dragões, que não aceitaram negociar abaixo da cláusula de rescisão, fixada em 40 milhões de euros.O West Ham oferecia 30 milhões e só estava disposto a subir a parada perante pagamentos faseados. Algo que a SAD portista recusou. Marega não deverá ser opção para o jogo de amanhã com o Desp. Chaves.