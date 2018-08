Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marega preso ao FC Porto pela cláusula

Maliano arrisca dois anos parado se ninguém pagar 40 milhões.

Por Mário Figueiredo | 02:41

O FC Porto está intransigente e prefere ficar com Marega dois anos sem jogar do que a vendê-lo por menos dos 40 milhões da cláusula de rescisão, apurou o CM.



O avançado recebeu uma proposta do West Ham e os números apresentados mexeram com o maliano que pediu para sair. O atleta conversou com Sérgio Conceição e reconheceu que nem dormia a pensar na transferência. O técnico mandou-o embora e deixou-o de fora da Supertaça. Certo é que Marega já está arrependido, mas Pinto da Costa também já afirmou que não vai ceder a pressões de ninguém, num sinal claro para o empresário do jogador.



Os dragões não gostaram da atitude do avançado até porque tinham já tudo acertado para uma renovação de contrato, com um aumento salarial.



Neste momento, os dirigentes portistas admitem encostar Marega até ao final do contrato que está em vigor até 2020. Ontem já não treinou. Ou seja, o West Ham paga os 40 milhões ou o atleta será ostracizado, tendo inclusivamente de treinar à parte. Marega está assim a agitar o arranque da Liga dos portistas que defrontam no sábado (21h00) o Desportivo de Chaves.



PORMENORES

46 mil bilhetes vendidos

O FC Porto anunciou a venda de 46 mil bilhetes para a receção ao D. Chaves no sábado (21h00), a contar para a 1ª jornada do campeonato.



Despedida de Militão

O defesa Éder Militão já se despediu do São Paulo, antes de viajar para Portugal, para se juntar ao FC Porto. "Fico feliz por ir embora com o sentimento de dever cumprido", disse.



Kelechi quer oportunidade

Kelechi Nwakali, médio do FC Porto B emprestado pelo Arsenal, espera ter minutos na equipa principal dos dragões. "Quero continuar a melhorar dentro e fora do campo para alcançar os meus objetivos", disse o nigeriano ao portal AOIFootball.