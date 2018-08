Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marega recusa jogar na Supertaça

Maliano falha treino, mas Sérgio Conceição nega braço de ferro.

Por Francisco Laranjeira | 01:30

O avançado Marega falhou esta sexta-feira o treino dos dragões no Estádio Municipal de Aveiro e recusa-se a jogar a Supertaça Cândido de Oliveira, que se disputa este sábado, às 20h45, entre FC Porto e Desp. Aves. O ponta de lança do Mali ter-se-á negado a treinar para pressionar os portistas a aceitar a proposta do West Ham, no valor de 30 milhões de euros.



Na conferência de imprensa de antevisão da Supertaça, o técnico portista Sérgio Conceição suavizou a 'querela' entre o avançado e a SAD dos dragões. "Braço de ferro só com a Cristina Ferreira, da TVI, que fiz há uns tempos [capa de uma revista]. Não há braço de ferro. Comigo há a máxima transparência", garantiu o treinador.



"Houve um microciclo de preparação para este jogo e, tendo em conta o que observei, e por comum acordo com a direção, achei que não devia incluir Marega na convocatória. Agora estou concentrado na equipa e no jogo. Este momento nunca é fácil para equipas de países que são mais vendedores do que compradores. Há sempre instabilidade e isso faz parte da vida das equipas. Como líder do balneário, tenho de ter consciência disso e ver quem está em melhores condições para a Supertaça", frisou o técnico, já calejado com situações semelhantes.



"No ano passado aconteceu o mesmo com outros jogadores que depois foram importantes na conquista do título. Este ano acontece mais cedo, mas estou cá para tomar essas decisões", garantiu.



Com uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros, e contrato até 2020, já no defeso o maliano tinha manifestado o desejo de rumar à Premier League para o West Ham, cujo filho do presidente, David Sullivan Junior, esteve esta semana reunido com Pinto da Costa.