Marega recusa triplo do salário

Avançado não compareceu aos treinos e ao almoço da equipa azul e branca após o interesse do West Ham.

Por Raul Teixeira | 03:10

Moussa Marega recusou a renovação com o FC Porto, depois de os dragões terem acenado com uma proposta que triplicava o salário e reduzia a cláusula de rescisão de 40 para 30 milhões de euros, apurou o Correio da Manhã.



O melhor marcador dos dragões na época passada seria aumentado para mais de 100 mil euros líquidos por mês.



Contudo, uma proposta do West Ham mexeu com o jogador. Marega já treinava a passo, faltou a um almoço da equipa e ao treino da tarde de quinta-feira. Uma situação que levou Sérgio Conceição a castigar o jogador e a deixá-lo de fora da Supertaça (vitória dos dragões por 3-1 sobre o Desp. Aves).



A situação de Marega ficou muito complicada, pois os dragões não gostaram do seu comportamento e recusaram aceder às pressões para sair. Mas Pinto da Costa só admite negociar o jogador pelos 40 milhões da cláusula, caso contrário ficará a treinar à parte do plantel, como aconteceu na terça-feira.



O arranque do FC Porto na Liga está a ser agitado, pois além de não contar com Marega, também Soares está lesionado e vai parar mais de dois meses.



Perante este cenário, os dragões estão no mercado à procura de mais um avançado, pois Aboubakar, André Pereira e Adrián López podem não ser suficientes para os desafios que se avizinham, incluindo a Liga dos Campeões.



Os dragões têm vários jogadores referenciados, alguns italianos. Segundo avançou ontem o jornal ‘Sport’, Bojan Krkic (Stoke City) é um desses atletas, mas também está a ser cobiçado pelo Benfica.





PORMENORES

Casa cheia

O FC Porto anunciou que faltam vender cerca de 800 bilhetes para a lotação do Dragão estar esgotada no primeiro jogo do campeonato nacional, frente ao Desp. Chaves (sábado às 21h00). Três ausentes

Para além de Tiquinho Soares, também Danilo Pereira e José Sá continuam a trabalhar à parte do restante plantel e não entram na lista de convocados para o arranque da primeira jornada do campeonato. Militão na Invicta



O reforço Éder Militão, contratado pelo FC Porto ao São Paulo, chegou ontem durante a tarde à Invicta. O defesa-central brasileiro, de 20 anos, integra esta quarta-feira a primeira sessão de treinos, no Olival.