Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marega reintegrado nos treinos do FC Porto

Clube prepara a receção de sábado ao Vitória de Guimarães.

Por Lusa | 19:11

O avançado maliano Moussa Marega foi eta quarta-feira reintegrado nos treinos do FC Porto, que prepara a receção de sábado ao Vitória de Guimarães, da terceira jornada da I Liga portuguesa de futebol.



O avançado maliano, que não foi opção para o treinador Sérgio Conceição em nenhum jogo oficial e não se treinava com o grupo, depois de ter tentado 'forçar' uma saída para Inglaterra, voltou esta quarta-feira aos trabalhos dos 'dragões'.



O regresso ao trabalho do internacional maliano aumenta as opções dos 'azuis e brancos' para o jogo de sábado, uma vez que o brasileiro Soares continua em tratamento.



No boletim clínico dos portistas continuam Diogo Costa, que fez trabalho de ginásio, o 'reforço' Mbemba, com tratamento e ginásio, o mesmo que Danilo Pereira, na fase final da recuperação.



O FC Porto volta aos treinos na quinta-feira pelas 10h00, no centro de estágios do Olival, em Vila Nova de Gaia, num apronto à porta fechada.