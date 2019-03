Jogador teve de sair do carro depois de um homem que o acompanhava se ter envolvido numa confusão.

01:05

À saída do estádio do Dragão, no Porto, após o Clássico que opôs o FC Porto e o Benfica, Marega foi rodeado por adeptos descontentes. São imagens exclusivas da CMTV.



O jogador teve de sair do carro depois de um homem que o acompanhava se ter envolvido numa confusão com os adeptos.



A polícia interveio e acalmou os ânimos.



O futebolista foi posteriormente aplaudido pelos fãs que esperavam a saída dos jogadores do estádio.



O FC Porto perdeu este domingo em casa com o Benfica por 1-2.