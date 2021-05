Marega sai do FC Porto e ruma ao Al Hilal

O maliano Marega está de saída do FC Porto e prepara-se para abraçar um novo desafio ao serviço do Al Hilal. A notícia foi avançada este domingo no Twitter do clube saudita com um vídeo promocional do futebolista."Em 2021... o destino é o reino da Arábia Saudita", lê-se na publicação.Marega, de 30 anos, exigia uma melhoria salarial e um contrato superior a dois anos. Esta época, o maliano fez no dragão 42 jogos e apontou 12 golos, dois deles na Champions, onde disputou nove jogos, e sete no campeonato em 27 partidas.

O maliano chegou ao FC Porto a meio da época 2015/16, proveniente do Marítimo, e, após um empréstimo ao Vitória de Guimarães na época seguinte, ganhou um lugar no plantel dos 'dragões' na época 2017/18 e tem sido um elemento fundamental desde então.