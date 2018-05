Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marega só sai por 30 milhões

Avançado maliano dos dragões na mira de clubes ingleses.

Por Filipe António Ferreira | 09:40

O FC Porto já estabeleceu um preço para a venda do maliano Moussa Marega: 30 milhões de euros.

O jogador de 26 anos, um dos grandes destaques na conquista do título de campeão, está a ser cobiçado por vários clubes ingleses, que já terão contactado a SAD portista. Logo nas primeiras sondagens, os dragões informaram que o avançado é peça importante para a versão 2018/2019 e que só uma proposta muito próxima da cláusula de rescisão (40 milhões de euros) o poderá retirar do Porto.



Aston Villa, West Ham e Wolverhampton são os clubes na linha da frente para levar o jogador. Depois da venda de Ricardo Pereira ao Leicester, o FC Porto tem em perspetiva mais duas vendas: a de Marega e a de Brahimi.

Quem também poderá sair é o jovem lateral Diogo Dalot. Os 20 milhões de euros da cláusula de rescisão do jogador de apenas 19 anos são um atrativo para muitos clubes europeus que querem o jogador. Os dragões já terão apresentado propostas de renovação, mas o jogador tem recusado as abordagens.



Ainda por definir estão as situações de Maxi Pereira e Marcano, que terminam contrato no final de junho. Se no primeiro caso, o lateral uruguaio poderá renovar (depois da saída de Ricardo Pereira para o Leicester), já o defesa-central espanhol estará a caminho dos italianos da Roma.